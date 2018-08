Motorradfahrer tödlich verunglückt

Mit Schwung ins Saarland: SVE will in Jägersburg punkten

Trier. Am 6. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar muss Eintracht Trier erstmals in dieser Saison an einem Freitag ran. Der SVE gastiert am Abend im Homburger Stadtteil Jägersburg beim dort ansässigen FSV. Im Saarland wollen die Moselstädter den starken Heimauftritt gegen Pfeddersheim bestätigen und erneut punkten. Coach Paulus warnt jedoch vor eigenen Fehlern.

