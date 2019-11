MYK-Sportmedaille für Radsportler

Polizei nimmt betrügerische Handwerker fest

VG Saarburg. Die Polizeiinspektion Saarburg hat am Montagmorgen, 18. November, zwei Handwerker wegen des Verdachts des Betruges vorläufig festgenommen.Die Männer sollen am vergangenen Wochenende in Taben-Rodt mit zwei weiteren Personen Spenglerarbeiten ausgeführt haben. Ihnen wird vorgeworfen, einen höheren als den mit den Auftraggebern vereinbarten Betrag in das schriftliche Auftragsformular…