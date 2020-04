St. Johann in der Corona-Krise aktiv

Corona-Fall in Flüchtlingsunterkunft

Euskirchen. In der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) der Bezirksregierung Köln in Euskirchen ist ein Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Er befindet sich seit gestern in einem Isolationstrakt innerhalb der Einrichtung in Quarantäne.