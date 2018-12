Tödlicher Verkehrsunfall

Intensive Fahndung nach Brandstifter

Schleiden. Die Polizei intensiviert noch einmal ihre Fahndung nach dem mutmaßlichen Brandstifter, der das Städtische Johannes-Sturmius-Gymnasium in Schleiden angezündet hat. Dazu wird sie Montagnachmittag, 17. Dezember, bis in die Abendstunden im Stadtgebiet Schleiden Personen in ihren Wohnungen und Wohnhäusern sowie auf öffentlichen Plätzen befragen, um weitere Hinweise zu erlangen.