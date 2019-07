Vollsperrung der L 98 und der K 24

Am Montag, 15. Juli, 7.30 bis 16 Uhr, und am Dienstag, 16. Juli, 7.30 Uhr, bis Mittwoch, 17. Juli, circa 6 Uhr, muss die L 98 bei Monreal voll gesperrt werden. Die Sperrung beginnt an der Bushaltestelle am Ortsausgang von Monreal in Fahrtrichtung Mayen und endet an der Ausfahrt "Am Hochkreuz". Damit ist Monreal während der Sperrung nur aus Richtung Elztal beziehungsweise Kaisersesch zu erreichen und der Ortsteil "Am Hochkreuz" aus Richtung Mayen.

Im Anschluss an diese Baustelle wird die Fahrbahn der Kreisstraße 24 auf der Cond saniert. Aus diesem Grund wird die K 24 von Donnerstag, 18. Juli, 7.30 Uhr, bis Freitag, 19. Juli, circa 6 Uhr, voll gesperrt. Die Sperrung der K 24 beginnt an der Kreuzung der L 98 und endet kurz vor der Straße, die in Richtung Alzheim führt. Somit ist die Cond aus Richtung Alzheim oder Kehrig erreichbar. Örtliche Umleitungen werden ausgeschildert.

Themenfoto: Archiv

