Digitales närrisches Treiben

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Lösungen – das dachte sich auch die Interessengemeinschaft Karneval digital. Die Frage, die für die Karnevalisten im Raum stand: Was tun, wenn man Karneval nicht wie gewohnt zusammen an einem Ort feiern kann? Das närrische Treiben einfach ausfallen zu lassen, kam für die Mitglieder der Interessengemeinschaft nicht in Frage. Also werden die Festivitäten 2020/2021, wie so vieles andere in diesem Jahr, in das Internet verlagert. Denn auch in der aktuell besonderen Zeit möchten die Eifeler Jecken den Frohsinn weiterleben und –tragen. „Aus diesem Wunsch heraus haben sich 17 Karnevalsvereine aus dem Landkreis Vulkaneifel zusammengeschlossen und werden in den nächsten Wochen das Karnevalsgeschehen feiern“, wie Pressesprecher Fabian Mohr bei - einer ebenfalls digitalen - Pressekonferenz erläuterte.

Die Eifel feiert Karneval digital

Unter dem Motto „Die Eifel feiert Karneval digital, denn zusammen sind wir eins“ wird eine Karnevalssendung ins Leben gerufen, die Ausschnitte von Sketchen, Reden, Tänzen, aber auch „Best of“-Beiträge aus den vergangenen Jahren der teilnehmenden Karnevalsvereine beinhaltet. Die Auswahl der Beiträge treffen dabei die einzelnen Karnevalsvereine. Das Orga-Team schneidet dann die Beiträge und erstellt die einzelnen Sendungen. Da beispielsweise bereits viele Tanzgruppen während des Sommers mit ihren Proben angefangen hätten, können sie ihre einstudierten Tänze nun trotz abgesagter Auftritte einem breiten Publikum präsentieren, erklärt die Interessengemeinschaft. Moderiert werden die Karnevals-Sendungen von einem närrischen Moderatoren-Trio, bestehend aus Tanja Leclaire-Dederichs (Dreis-Bück), Thomas Stolz (Strohn) und Udo Nöllen (Oberstadtfeld), die die Zuschauer begleiten werden. Als „Aufnahmestudio“ fungiert während dieser Zeit eine altehrwürdige und mit dem Karneval verbundene Kneipe.

Spaß und Frohsinn gerade in aktueller Situation wichtig

Moderator Thomas Stolz zur Aktion: „Mit Karneval verbindet man Frohsinn und Heiterkeit, lachen und vor allen Dingen Spaß. Gerade in der jetzigen angespannten und ernsten Lage, in der vieles zum Erliegen kommt, war und ist es uns umso wichtiger, diesen Spaß und Frohsinn, wenn auch diesmal digital, allen Karnevalisten entgegenzubringen.“ Auch für Tanja Leclaire-Dederichs war direkt klar, die Aktion zu unterstützen: „Karneval ist in meiner DNA, diese Zeit ist einfach wunderbar, daher unterstütze ich gerne diese Online-Narrenscharr.“ Als Zielgruppe sieht die Interessengemeinschaft vor allem heimische Karnevalisten, denn „das Bestreben der ortsansässigen Karnevalsvereine war immer der Karneval für die Mitmenschen im engeren Umfeld“, so Udo Nöllen.

Auf der Internetseite www.eifel-karneval-digital.de, die am heutigen Montag online gegangen ist, finden Interessierte bereits einen kurzen Trailer. Richtig los geht es dann am Mittwoch, 11. November, ab 11.11 Uhr, mit den ersten richtigen Videobeiträgen, die pünktlich zum Start der Session abrufbar sein werden. Dort kann an sich darüber hinaus auch für einen Newsletter anmelden, der darüber informiert, wenn neue Beiträge veröffentlich werden.

Die teilnehmenden Vereine aus dem Vulkaneifelkreis:

Dauner Narrenzunft; Oberstadtfelder Ijeln; Wallenborner Knallköpp; NCV Neroth; Üdersdorfer Aarleyspatzen; Neastodtfelder Dreesklickerten 1994, Niederstadtfeld; MCV Mehren 1952; Breckema-mäncha, Deudesfeld; Beuelspatzen, Kirchweiler; Karnevalsverein Strohna Hohna, Strohn; KG Mau Mau 1952 e.V., Neuenkirchen; AH Germania Brück-Dreis; KV Moareulen, Gillenfeld; Narrenzunft "Blau-Weiss" Uersfeld; KVK Karnevalsverein Kelberg 1974; Hillesheimer Karnevalsverein 1951; Kar-nevalsverein „Bunnes Alaaf“, Berndorf.