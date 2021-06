DRK-Testationen stellen Betrieb ein

Seit dem 8. März 2021 bietet der Landkreis Vulkaneifel in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Technischen Einsatzleitung des Landkreises in Daun, Jünkerath, Hillesheim, Gerolstein und Uersfeld Corona-Schnelltests in eigens dafür eingerichteten Testzentren an. Am morgigen Mittwoch, 30. Juni, werden sie von 17 Uhr bis 19 Uhr letztmals geöffnet sein. Danach wird der Betrieb eingestellt. "Neben der Tatsache, dass es mittlerweile eine leistungsstarke Testlandschaft im Landkreis Vulkaneifel gibt, war in den letzten Wochen auch durch die zunehmenden Lockerungen ein deutlicher Rückgang an durchgeführten Testungen zu verzeichnen", heißt es seitens der Kreisverwaltung. Die von der DLRG betriebene Teststation in Gillenfeld bleibt auf Wunsch der DLRG weiterhin in Betrieb.

Zunächst waren die Teststationen an drei Tagen pro Woche geöffnet, zuletzt nur noch mittwochs und freitags. Im Einsatz waren dort ehrenamtliche Mitglieder der DRK-Ortsvereine, der DLRG sowie durch Unterstützung von ehrenamtlichen Mitgliedern der Technischen Einsatzleitung des Landkreises Vulkaneifel betrieben. So waren pro Abend bis zu 40 ehrenamtliche Kräfte im Einsatz. Seit März haben sie rund 23.000 Testungen durchgeführt. In den letzten Wochen ist die Nachfrage nach Tests deutlich zurückgegangen. Dies hängt laut Kreisverwaltung unter anderem mit der zunehmenden Impfquote innerhalb der Bevölkerung zusammen, aber auch mit zunehmenden Lockerungen, die die Vorlage von negativen Tests an vielen Stellen nun nicht mehr erforderlich machen. Während der Landkreis Vulkaneifel zu Beginn der Testphase bis zu 200 Testungen pro Teststation und Tag registrierte, sind es mittlerweile nur noch rund 300 Schnelltests an allen Teststationen zusammen. Zudem hat sich inzwischen ein Netz an weiteren Teststationen aufgebaut.

"Ich möchte mich ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen Kräften für das geleistete Engagement bedanken. Seit nunmehr vier Monaten haben die Ehrenamtler:innen an drei bzw. zwei Tagen in der Woche durch ihren Einsatz einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geleistet. Sie haben ihre Freizeit geopfert und mit ihrer Arbeit dazu beigetragen, Infektionen frühzeitig aufzuspüren und Infektionsketten zu unterbrechen", so Landrätin Julia Gieseking zum Ende der in Kooperation mit dem Landkreis Vulkaneifel betriebenen Teststationen: "Damit wir jedoch auch weiterhin niedrige Fallzahlen verzeichnen und Infektionsketten entsprechend frühzeitig unterbrechen können, bitte ich die Bürger:innen des Landkreises Vulkaneifel weiterhin, von den vorhandenen Testmöglichkeiten Gebrauch zu machen."

Eine Übersicht über die verbleibenden Testmöglichkeiten im Landkreis Vulkaneifel ist auf der Homepage des Landes Rheinland-Pfalz zu finden.