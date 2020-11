Eigenes Corona-Impfzentrum fÃ¼r den Vulkaneifelkreis?

Admission Custom Writing Sites 91504 Admission Essay Assistance 91504 - Title Ebooks : Admission Essay Assistance 91504 - Category : Kindle and eBooks PDF Auch wenn aktuell noch kein Impfstoff gegen SARS-CoV 2 auf dem Markt ist, so läuft die Entwicklung im Kampf gegen die Corona-Pandemie mit Hochdruck. Seit letzter Woche geht man davon aus, dass zu Anfang 2021 möglicherweise ein oder sogar mehrere zugelassene Impfstoffe zur Verfügung stehen werden.

Wohnortnahe Versorgung für Kreisbevölkerung

Doc Civil Court Justice Research Paper - Entrust your assignment to us and we will do our best for you Entrust your paper to professional scholars working in Bis dahin ist vorgesehen, flächendeckend regional eine Infrastruktur zu schaffen, um bei Vorhandensein eines Impfstoffes unverzüglich mit dem Impfen der Menschen beginnen zu können. Die derzeitigen Planungen sehen vor, dass es in Rheinland-Pfalz insgesamt 36 Impfzentren in den 24 Landkreisen und zwölf kreisfreien Städten geben kann und durch mobile Impfteams ergänzt werden. „Mir ist wichtig, dass wir auf jeden Fall ein eigenes Impfzentrum bekommen. Damit möchte ich gemeinsam mit den Kreisgremien eine bestmögliche und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung – auch mit einem Impfstoff, wenn er denn bis auf dem Markt ist – gewährleisten“, so Landrat Heinz-Peter Thiel.

Erste Gespräche im Vulkaneifelkreis

Anhand der Rahmenbedingungen, die das Land vorgibt, finden im Landkreis Vulkaneifel bereits erste Überlegungen und Gespräche statt. „Ich gehe derzeit davon aus, dass wir bis Mitte Dezember im Landkreis Vulkaneifel soweit sein werden, dass wir nähere Informationen zum Ort, der Infrastruktur vor Ort und den weiteren Vorgaben geben könne", so Heinz-Peter Thiel weiter.