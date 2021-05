»Entdecker-Touren im Ahrtal« mit spannender Motivjagd

Der Radaktionstag »Tour de Ahrtal« wird 2021 pandemiebedingt nicht stattfinden. Alternativ haben die Gemeinde Blankenheim, die Tourist-Information Hocheifel-Nürburgring, die Mittel­ahr Touristik/Verbandsgemeinde Altenahr, die Touristik GmbH Gerolsteiner Land und der Kreis Euskirchen als Veranstalter ein coronakonformes Programm für große und kleine Radler entwickelt. »Wir wollen in Bewegung bleiben und mit unseren ‚Entdecker-Touren im Ahrtal‘ Lust machen auf eine individuelle Radtour im Ahrtal sowie auf den angrenzenden Radwegen«, so die Veranstalter. Fünf »Entdecker-Touren« stehen zur Auswahl. Die Touren führen über ausgewiesene Radwege, haben eine Anbindung an den Ahr-Radweg und somit an die Strecke der »Tour de Ahrtal«.

Die neuen Touren stehen ganzjährig auf der Internetseite www.tour-de-ahrtal.de zur Verfügung. Für spannende Erlebnisse unterwegs ist gesorgt. Unter dem Motto »Motivjagd – oder: Ich sehe was, was du nicht siehst« gibt es zu jeder der fünf ausgeschriebenen Touren vieles zu entdecken. Während einer spannenden Motivjagd gilt es ein Lösungswort zu finden. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Smartphone, mit dem sich die Teilnehmer über den Scan eines QR-Codes über die jeweilige Motivjagd informieren können. Bei der Motivjagd handelt es sich um eine Art Schnitzeljagd. Es gilt Motive zu finden und mit den zugehörigen Hinweisen ein Lösungswort zu bilden.

Fünf Touren, fünf Lösungsworte, fünf Gewinnchancen: Die Einsendung des richtigen Lösungswortes an tourdeahrtal@blankenheim.de berechtigt zur Teilnahme am Gewinnspiel, das vom 13. Mai bis zum 29. August 2021 stattfindet. Die Motivjagden werden zum Start des Gewinnspiels veröffentlicht.

Alle Informationen zu den »Entdecker-Touren im Ahrtal«, der Motivjagd und dem Gewinnspiel sind erhältlich in den beteiligten Tourist-Informationen und im Internet unter www.tour-de-ahrtal.de.

Die Entdecker-Touren