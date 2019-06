Gemeinsam Berge versetzen

Kreis. »Uns schickt der Himmel« – unter diesem Motto engagierten sich Ende Mai rund 80.000 junge Menschen in ganz Deutschland. Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) setzten rund 3.300 Aktionsgruppen soziale Projekte um und bewiesen, dass Jugendliche die Zukunft der Gesellschaft aktiv mitgestalten möchten. Aus dem Dekanat Vulkaneifel waren sieben Aktionsgruppen mit fast 200 Kindern und Jugendlichen dabei und setzten Projekte vor Ort um. In Gerolstein haben elf Mädchen und junge Frauen gesammelt und gepresst, gehackt, gesät und bepflanzt. Rhabarber-Saft wurde gemacht, eine Blühwiese angelegt und ein Hang wurde bepflanzt.

Am Ende der Aktion kamen sie zu dem Schluss: »Uns blüht die Zukunft« und zwar immer da und immer dann, wenn wir sie aktiv mitgestalten.

Renovierung des Jugendheims in Daun

Die Teilnehmer in Daun haben die unteren Aufenthaltsräume des Katholischen Jugendheims renoviert. Es wurde gebastelt, gestrichen, abgeschliffen, gekocht, gebacken, aufgeräumt, geputzt, Möbel gebaut, dekoriert, alte Stühle aufgepimpt und vieles mehr. Die Räumlichkeiten laden die Jugendlichen jetzt wieder zum Verweilen ein. Besonders unterstützt wurden die Aktionsgruppe durch die Auszubildenden des ersten Lehrjahres der Kreissparkasse Vulkaneifel. Ohne deren Hilfe hätten wohl nicht alle Teilprojekte verwirklicht werden können. Eins wurde der Gruppe deutlich: »Gemeinsam können wir Berge versetzen.« Die 72-Stunden-Aktion der Aktionsgruppe KjG Kelberg stand unter dem Motto »Sonntag ist mein Tag«. Insgesamt 768 kleine Geschenke in Form von gefalteten Engeln und Dankeskarten wurden in Eigenproduktion gebastelt, um den Menschen eine Wertschätzung entgegenzubringen, die durch ihre Arbeit am Wochenende für andere Menschen da sind.

Zwei aktive Gruppen in Gillenfeld

In Gillenfeld waren gleich zwei Gruppen aktiv. 29 Messdiener und Kinder aus Gillenfeld waren unter der Leitung von Sandra Pfeil und Diakon Andreas Baumeister am Hetsche Maar und am Määrchenpfad aktiv. Sie errichteten eine Relaxliege, bauten ein Insektenhotel und erneuerten eine Treppe im Määrchenpfad. Die zweite Gruppe war das Team der Neugefirmten, die an der »Hütte zwischen den Maaren« in Immerath aktiv waren. Unter der Leitung von Gemeindereferent Stefan Becker und Katrin Jäckels von der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Trier werkelten 12 Jugendliche mit 3 Betreuern 72 Stunden lang an und rund um die Jugendhütte der Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld.

Insgesamt 88 Kinder vom Pfadfinderstamm Balu Hillesheim nahmen zusammen mit ihren Gruppenleitern an der 72- Stunden-Aktion teil. Ihr Projekt lautete: Baut einen 3D- Spieleteppich am Hang der Grundschule Hillesheim. Dieser Spieleteppich besteht ausfolgenden Bereichen: Autowelt, Spielewelt, Murmelbahn, Kiesgrube und Brettspiele aus Beton. Auch ein Stelzenhaus wurde gebaut. Kinder und Jugendliche aus Kerpen und Umgebung renovierten das Kerpener Jugendhaus sowie das Außengelände. Dabei wurde der Kinder- und Jugendraum entrümpelt und neu gestrichen. Außerdem wurde die Außentreppe erneuert.