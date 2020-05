Kostenfreie Webinare für Arbeitgeber im Vulkaneifelkreis

Die Deckung des individuellen Fachkräftebedarfs wird branchenübergreifend in Rheinland-Pfalz immer schwieriger. Besonders kleine und mittlere Unternehmen sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, Möglichkeiten zur Steigerung guter Bewerbungen zu realisieren. Daher hat es sich die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Vulkaneifel zum Ziel gesetzt, die Arbeitgeber im Landkreis Vulkaneifel branchenübergreifend – vom Handwerk, über den Handel und den Dienstleistungsbereich bis hin zur Industrie – dabei zu unterstützen, ihren persönlichen EIFEL STARTER zu finden. Mit zwei kostenfreien Webinaren sollen Unternehmen auch während der aktuellen Corona-Pandemie passgenau unterstützt werden.

Aktuell stellt sich bei der Gewinnung von Fachkräften oft die Frage, inwieweit sich Rekrutierungsprozesse digitalisieren lassen – von der Online-Bewerbung über das Video-Bewerbungsgespräch bis hin zum Bewerbermanagement und zum internen Aufbau von Kompetenzen. Auch ist es für Arbeitgeber wichtig zu wissen, welche Rolle Personalmarketing in Zeiten der Krise spielt und worauf sie als Arbeitgeber jetzt wirklich achten müssen.

Die Webinare im Überblick:

Webinar 1:

Digitalisierung von Recruitingprozessen

19. Juni 2020, 9 Uhr

Dauer: 2 Stunden inkl. Pause, max. 12 Teilnehmer/-innen

"Bringen Sie Ihr Recruiting von 1.0 auf 4.0 und stellen Sie die passenden Mitarbeiter vom Homeoffice aus ein. In diesem Online-Seminar lernen Sie die Grundlagen, sich als Arbeitgeber im Recruiting ganzheitlich digital und zukunftssicher aufzustellen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die wichtigsten digitalen Tools, Prozessschritte, Schnittstellen und Kanäle."

Themenschwerpunkte:

Aufbau digitaler und automatisierter Recruiting-Prozesse, von Online-Bewerbungen und -Interviews bis zum digitalen Onboarding

Optimierung von Schnittstellen für das Recruiting und Employer Branding, von Omnichannel-Strategien bis zum automatisierten Aufbau von Talentpools (Big Data)

Klärung der Anforderungen an Bewerbermanagement- und HR-Systeme in Bezug auf Ihr Budget, passende Funktionen, Nutzerfreundlichkeit, die Candidate Journey sowie DSGVO Bestimmungen

Anbieterunabhängige Vorselektion der passenden Systeme und Tools

Interner Kompetenzaufbau und Nutzenargumentation zur verbesserten Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern (Transformationspfad)

Webinar 2:

Employer Branding während und nach der Krise

19. August 2020, 9 Uhr

Dauer: 2 Stunden inkl. Pause, max. 12 Teilnehmer/-innen

"Was bedeutet Personalmarketing in Zeiten der Krise, und worauf müssen Sie als Arbeitgeber jetzt wirklich achten? Was müssen Sie tun, und was sollten Sie lassen? Das kompakte Online-Seminar geht diesen Fragen auf den Grund. Sie lernen die wichtigsten internen sowie externen Maßnahmen kennen und erfahren, wie Sie kurzfristig und nachhaltig Ihr Personalmarketing positiv erhalten oder sogar ausbauen."

Themenschwerpunkte:

Einführung in das Personalmarketing (Employer Branding)

Employer Branding als strategischer Wettbewerbsvorteil

Chancen und Risiken von Bewertungsportalen

Arbeitgebermarke – unverwechselbar und authentisch

Die Webinare sind für Unternehmen aus dem Landkreis Vulkaneifel kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich: Tel. 06592/933200 oder per E-Mail: christina.kirst@vulkaneifel.de.

Die Webinare werden über das Webinar-Tool Zoom angeboten. Um am Webinar teilzunehmen, benötigen die Teilnehmer einen PC, Laptop oder ein Tablet sowie eine stabile Internetverbindung. Bei der Nutzung mit dem Tablet ist das vorherige Herunterladen der App „Zoom Cloud Meetings“ notwendig.

Nach der Anmeldung bei der WFG erhalten die Teilnehmer alle notwendigen Zugangsdaten zu den Webinaren. Die Webinare können einzeln oder als Paket in Anspruch genommen werden.