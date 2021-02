Mit Karnevalsbazillus, ohne Coronavirus

Seit 11.11 Uhr ist der Straßenkarneval eröffnet - normalerweise. In diesem Jahr fallen Sitzungen und das Feiern auf der Straße coronabedingt aus. Doch Kostüme, Pappnasen, Luftschlangen, Büttenreden, Tänze, Musik und Mettbrötchen soll es auch in diesem Jahr geben. Deshalb haben sich 22 Karnevalsvereine des Landkreises Vulkaneifel zusammengeschlossen und unter dem Motto "Die Eifel feiert Karneval digital, denn zusammen sind wir eins" an der jecken Online-Alternative "Eifel Karneval Digital" (EKD) gebastelt. Ab dem heutigen Weiberdonnerstag versorgt das EKD-Team die Jecken der Vulkaneifel unter www.eifel-karneval-digital.de online dreimal täglich mit Beiträgen der Karnevalsvereine aus dem Landkreis.

Moderiert werden die Sendungen von Tanja Leclaire-Dederichs (Dreis-Bück), Thomas Stolz (Strohn) und Udo Nöllen (Oberstadtfeld). Sie zeigen Bühnenbeiträge aller Karnevalsvereine aus den vergangenen Jahren. Gesendet wird aus einer alten Kneipe in Strohn. Die ersten Videos der Aktion stehen sogar bereits seit dem Elften im Elften online. Die "Eifel Karneval Digital"-Idee kam auch in Köln gut an. Bands wie die Höhner, Kasalla, Paveier, Domstürmer, Räuber, Cat Ballou, Funky Marys, Lupo und Klüngelköpp haben gerne ihre digitalen Grußbotschaften über die Landesgrenze geschickt. Sogar das Hänneschen grüßte höchstpersönlich.

Der Höhepunkt des digitalen Karnevals in der Vulkaneifel aber wird am Karnevalssamstag über die Bühne - oder genauer gesagt durch das Internet - gehen. Dann sendet das Moderatoren-Dreigestirn ab 20.11 Uhr mindestens zweieinhalb Stunden live aus der Kneipe. Um 19.45 Uhr startet die Übertragung bereits mit einem Warm-Up. Über Youtube können alle Jecke dabei sein und mitfeiern. "Wir rechnen mit mehreren Tausend Zuschauern", sagt Fabian Mohr, Pressesprecher von "Eifel Karneval Digital". Auf dem Programm stehen "die besten Kräfte, die die Vulkaneifel zu bieten hat", so Mohr. Unter anderem sind Reiner Roos, Anke Brausch (Kabarett "Weibsbilder"), Elmar Malburg ("Ne Kleinkarierte"), Jürgen & Horst, Solo-Tanzmariechen Laura und die Band "Bademeister" dabei. Moderiert wird der Abend von Tanja Leclaire-Dederichs (Dreis-Bück), Thomas Stolz (Strohn) und Udo Nöllen (Oberstadtfeld). Als besonderer Gast wird der Kölner Sänger Björn Heuser zugeschaltet und live einige Lieder anstimmen, die die Jecken in ihren Wohnzimmern mitsingen können.

Einige Beiträge wurden im Vorfeld aufgenommen, hinzu kommen einige Live-Schalten. Auch einige Überraschungen soll es geben. Doch 90 Prozent der Beiträge werden live in Strohn vorgetragen, wie Mohr verrät. "Dazu haben wir ein Hygienekonzept mit den Behörden abgestimmt", sagt er. So werden zum Beispiel die Auftretenden nach ihren Beiträgen die Kneipe wieder verlassen. Außerdem werden die Teilnehmer am Samstagmorgen auf das Coronavirus getestet.

Die Resonanz auf das Projekt ist enorm. Sogar das Fernsehen hat darüber schon berichtet. Mehr als 2.000 Menschen haben "Eifel Karneval Digital" bislang auf Facebook abonniert. "Das hat eine Dynamik entwickelt, die als Ehrenamt fast nicht mehr zu leisten ist", sagt Fabian Mohr. Einige Herausforderungen hat das Team gemeistert, bis es am Samstag den Höhepunkt seiner Arbeit feiern kann. Die größte Herausforderung sei die Vernetzung aller Vereine gewesen, sagt Fabian Mohr. Ebenso sei es eine Aufgabe gewesen, alle Leute zu erreichen. Wichtig ist es dem Team, an alle zu denken. So lässt es alle Videos zum Beispiel den Seniorenheimen im Vulkaneifelkreis zukommen.

Gemeinsames Singen und Schunkeln funktioniert beim digitalen Livestream natürlich nicht ganz so stimmungsvoll wie beim "analogen" Beisammensein. Doch in Kontakt treten können die jecken Zuschauern mit den Moderatoren am Samsmstagabend trotzdem. Auf Instagram und Facebook können sie unter dem Hashtag #eifelkarnevaldigital Fotos hochladen. Außerdem ist das "Eifel Karneval Digital"-Team in der Strohner Kneipe am Samstagabend unter der Nummer 0151-67147155 per WhatsApp zu erreichen. Einige der geschickten Fotos werden dann in den Sozialen Medien und in der Übertragung zu sehen sein.

www.eifel-karneval-digital.de