Nicht alle Einbrecher waren erfolgreich

In den vergangenen Tagen verzeichnete die Polizei im Landkreis Vulkaneifel einen Diebstahl und zwei Versuche. Kurios ist vor allem das Diebesgut, das Unbekannte an der B 421 zwischen Oberehe-Stroheich und Walsdorf-Zilsdorf erbeuteten. An der Bushaltestelle, die zwischen den beiden Orten liegt, entwendeten sie eine Straßenlaterne mit Solarpanel. Hierzu wurde das Stahlrohr der Laterne abgeflext. Der Diebstahl fiel am vergangenen Donnerstag, 22. Okotber, gegen 8.30 Uhr auf.

Von Freitag auf Samstag, 23. auf 34. Oktober, brachen Ganoven auf ein Firmengelände an der Industriestraße in Hillesheim ein. Laut Polizei durchtrennten sie den Zaun, der das Gelände umgibt, an mehreren Stellen, hebelten ein Tor auf und begaben sich augenscheinlich fußläufig und mit einem Fahrzeug auf das Gelände. Die Täter suchten das Gelände nach potentiellem Diebesgut ab, ließen aber dann aus bisher unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Diebesgut.

Ebenfalls leer gingen Unbekannte bei einem Einbruchsversuch in Daun aus. Sie versuchten laut Polizei zwischen Freitag, 22. Oktober, 18 Uhr und Samstag, 23. Oktober, 9.55 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Burgfriedstraße einzubrechen. Sie bemühten sich, die Haupteingangstüre aufzuhebeln, die laut Polizei allerdings gut gesichert ist. Daher misslang den Unbekannten ihr Unterfangen und sie gaben auf.

Hinweise zu allen Taten oder den möglichen Tätern erbittet die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592/96260.