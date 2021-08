Parkplatz wird zu Omnibusbahnhof

Aufgrund der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli 2021 und damit verbundenen Unterspülungen der Bahngleise, können Züge nur noch eingeschränkt auf der Eifelstrecke zwischen Köln und Trier verkehren. Der Schienenersatzverkehr, den die Deutsche Bahn für die Zwischenzeit eingerichtet hat, führt zu einem höheren Bus- und Verkehrsaufkommen am Bahnhof Gerolstein. Zur Regelung der Schienenersatzverkehre und der weiteren Linienverkehre in der Stadt Gerolstein wird ab Donnerstag, 26. August, ein neuer Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) auf dem Parkplatz P3 (Stadtmitte) in Gerolstein eingerichtet. Der Parkplatz 3 (Stadtmitte) wird somit in 2 Verkehrsbereiche unterteilt, ZOB und PKW-Parkplatz. Für sonst übliche dort parkende PKWs ist der Bereich rund um den ZOB ab sofort gesperrt. Am neueingerichteten ZOB wird es sieben Steige geben, an denen die verschiedenen Linienbusse sowie der Schienenersatzverkehr an- und abfahren.

Außerdem wurden für die Gerolsteiner Stadtteile Oos, Müllenborn, Lissingen und Hinterhausen sowie für die Orte Kopp und Eigelbach neue Fahrplänefür die Linien 531 und 532 für das Schuljahr 2021/2022 erarbeitet, die ab sofort gelten. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des Verkehrsverbunds Trier (VRT), die VRT-App sowie die Aushangfahrpläne in den betroffenen Ortschaften. Darüber hinaus haben sich auch die Abfahrtszeiten der Linien 502 und 522 geändert.