Rollen künftig wieder Züge?

»Fort mit dem Ding«

Schmidt. Angelehnt an die Kölner Plakataktion »Fort mit dem Ding« benennen die Schöllers im Raum des Friedens (Pfarrkirche Schmidt) markante Beispiele aus der Region. Das Fazit von Schöller Senior fällt eher ernüchternd aus: »Es ist befremdlich festzustellen, dass die Geschichtsschreibung in der Nordeifel voll des selektiven Erinnerns ist: Mahnen für den Frieden ja, aber nur in ‚wertfreier‘ Version.«