Sieben-Tage-Inzidenz geht auf 100 zu

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steuert wieder auf die Marke von 100 zu. Das Kreisgesundheitsamt verkündet heute, Freitag, 12. Feburar, dass es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten sieben Tagen 58 bestätigte Neuinfektionen gab. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle der letzten 7 Tage/ 100.000 Einwohner) im Landkreis Vulkaneifel steigt somit von 89,1 auf 95,7. Seit dem gestrigen Tag hat das Gesundheitsamt acht weitere bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Stand heute sind laut Gesundheitsamt aktuell 108 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an COVID-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 19 Personen in stationärer Behandlung. Die Gesamtzahl der Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel, die seit dem Beginn der Zählung als positiv auf das Corona-Virus getestet registriert wurden, erhöht sich somit auf insgesamt 1328 Personen.

Aus der häuslichen Isolation/ Quarantäne konnten nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes als genesen bislang insgesamt 1170 Personen entlassen werden, davon acht Personen seit dem gestrigen Tag. Seit Beginn der Pandemie hat das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel 50 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 vermeldet.

Im Landkreis Vulkaneifel wurden bisher insgesamt 3590 impfwillige Personen gegen COVID-19 geimpft. Davon haben bereits 2349 Personen die notwendige zweite Impfung erhalten, so dass bisher insgesamt 5939 Impfdosen im Landkreis Vulkaneifel verimpft worden sind.