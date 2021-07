Spenden kommen auf vielen Wegen

"Gucken 5 € - Fotos 10 €" steht auf einem großen Banner an einem Haus in Niederbettingen. Davor und dahinter sind die massiven Spuren zu sehen, die das Hochwasser hinterlassen hat. Würden Betroffene der Hochwasserkatas­trophe für jedes Gaffen und jedes Foto kassieren, käme sicher ein beträchtliches Sümmchen zusammen. Aber auch ohne diese - oft verständlichen - Mittel des Sarkasmus ist die Spenden- und Hilfsbereitschaft für die Hochwasseropfer im Vulkaneifelkreis und im Nachbarkreis Ahrweiler ungebrochen hoch.

Mehr als 800.000 Euro sind zum Beispiel auf dem Spendenkonto der Bürgerstiftung Landkreis Vulkaneifel inzwischen bereits zusammengekommen. Zusätzlich zu der Soforthilfe des Landes können Betroffene der Hochwasserkatastrophe hier finanzielle Unterstützung beantragen. Der Stiftungsrat hat beschlossen, dass jedem betroffenen Haushalt ein Sockelbetrag in Höhe von 1.500 Euro zur Verfügung gestellt wird. Hinzu kommen 500 Euro pro Haushaltsmitglied. Das Antragsformular gibt es im Internet unter www.vulkaneifel.de, weitere Informationen erteilen Patrick Schauster unter Tel. 06592/933249 und Bernd Ant unter Tel. 06592/933292 sowie per E-Mail an buergerstiftung@vulkaneifel.de.

Die Bürgerstiftung bittet um weitere Spenden (Bürgerstiftung Landkreis Vulkaneifel, Kreissparkasse Vulkaneifel, IBAN: DE13 5865 1240 0000 3069 36, Verwendungszweck: Hochwasserhilfe Vulkaneifel).

Der SV Germania Brück Dreis 1950 will zum Beispiel Sportvereinen helfen, die vom Hochwasser betroffen sind. Deshalb richten die Fußballer am Donnerstag, 5. August, eine Benefizspiel aus. Um 19 Uhr tritt die B-Jugend-Mannschaft der JSG Vulkaneifel auf der Sportanlage in Dreis-Brück gegen die U16 des SV Eintracht Trier 05 an. Um die Verpflegung der Besucher kümmern sich die "Alten Herren" der SV Germania und der Pizzawagen vom Imbiss LenarzFood.

Den gesamten Erlös werden die Sportler an Sportvereine spenden, die im Landkreis Vulkaneifel, im Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie im Kreis Ahrweiler durch das Hochwasser getroffen worden sind. Beide Mannschaften hatten bereits ein Testspiel vereinbart und sich gemeinsam entschieden, die sportliche Begegnung in den Dienst der guten Sache zu stellen. Für die Aktion sammelt der SV Germania gerne weitere Spenden über das Vereinskonto (IBAN: DE96 5865 1240 0000 0225 90, Verwendungszweck: Hochwasserhilfe für Vereine).

Auf Benefiztour sind derzeit Yvonne Cobau und Thomas Probst alias "Piano & Voice" gemeinsam mit dem Rotary Club Daun. Zum Zeitpunkt des Unwetters stand ihr nagelneues "Lalamobil" in Schuld an der Ahr. Das "Lalamobil" ist eine kleine mobile Bühne, ausgestattet mit Beschallungs- und Lichttechnik. Gerade in der aktuellen Corona-Zeit ist das Mobil für das Musikduo existenziell wichtig, wie die beiden sagen. Nur wenige Meter trennten den Standort vom Wasser der Ahr. Nachdem Cobau und Probst Gummistiefel sowie Arbeitshandschuhe kauften nach Schuld lieferten, geben sie nun die Benezifkonzerte. Das erste öffentliche Konzert mit Unterstützung des Rotary Clubs Daun findet am Sonntag, 1. August, ab 17 Uhr auf dem Laurentiusplatz in Daun statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Weitere Termine sollen folgen.