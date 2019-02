Traditioneller Prinzenempfang beim Wochenspiegel in Daun

Bange Blicke auf das Dreiser-Haus

Bitburg. In dem Haus in der Daunerstraße 16 in Bitburg lebte einst die Heimatschriftstellerin Gerda Dreiser. Nachdem ein Bauträger das renovierungsbedürftige Haus von 1907 gekauft hat, ist die Verunsicherung unter Bewahrern historischer Bausubstanz groß, was damit geschehen wird.