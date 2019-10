Verstärkung für das THW

Die Hilfeleistung des THW ist auch da gefordert, wo es um nicht ganz alltägliche Einsatzlagen geht: Im Hochsommer forderte das Großherzogtum Luxemburg nach einem Tornado Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks zur Unterstützung an. Der fachkundige Einsatz bei den Tornadoschäden im Nachbarland ist nicht zuletzt dem Know-how der Ehrenamtlichen des THW zu verdanken. Doch bei den immer häufiger werdenden Einsätzen gelangen die Helfer auch an ihre eigenen Kapazitätsgrenzen. »Ein paar Leute mehr könnten nicht schaden«, so das Resümee des THW-Zugführers Kenny Pauly.

Solide Ausbildung und Freude am Helfen

Die diesjährige Grundausbildung soll an den Erfolg des letzten Herbstes mit einem hohen Helferzuwachs anknüpfen. Das Technische Hilfswerk als Einsatzorganisation legt nicht nur Wert auf eine solide Ausbildung, sondern auch auf die Freude am Helfen. Mit diesem Motto absolvierten 55 der neuen Helfer ihre Grundscheinprüfung und haben somit ihre erste Ausbildungsstufe im THW erfolgreich abgeschlossen. Menschen für das THW und somit für ein ehrenamtliches Engagement zu begeistern, ist auch der Leitgedanke dieses Jahres. »Wir sind sehr gespannt, wer sich meldet und freuen uns auf die neuen Kameradinnen und Kameraden«, so der THW-Zugführer Kenny Pauly.Die Grundausbildung startet im Oktober. Wer teilnehmen möchte, sollte einen Abend pro Woche dafür einplanen und zwar ungefähr ein halbes Jahr lang. In dieser Zeit lernen die angehenden Ehrenamtlichen eine Menge handwerklicher Tricks und Kniffe, die im Einsatzfall die Versorgung sicherstellen und Leben retten können. Am Ende der Grundausbildung können die neuen Helfer gemeinsam mit ihrem Ortsverband entscheiden, ob sie sich in eine bestimmte Richtung spezialisieren wollen. Die Ausbildung ist kostenlos ebenso wie die Sicherheits- und Einsatzbekleidung, die jeder Helfer erhält.

Grundausbildung beim THW

Start der Grundausbildung ist am Montag, 21. Oktober, 19 Uhr, in der Unterkunft des THW Daun, Mehrener Straße 38, in Daun.