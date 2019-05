Wer stellt sich zur Wahl im Vulkaneifelkreis?

Tödlicher Arbeitsunfall

Idesheim. Am Montag, 20. Mai, kam es am Nachmittag in Idesheim zu einem Arbeitsunfall im privaten Bereich. Ein 63-Jähriger wurde hierbei tödlich verletzt.Die eingesetzten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern aktuell noch an. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren Idesheim, Idenheim, Eßlingen und Meckel, das DRK Bitburg, die…