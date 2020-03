Zwei bestätigte Coronavirus-Infektionen im Vulkaneifelkreis

Wie die Kreisverwaltung Vulkaneifel am Dienstagmittag mitteilte, gibt es die ersten beiden bestätigten Coronavirus (SARS-CoV2)-Infektionen im Vulkaneifelkreis. Beide Personen kehrten Ende vergangener Woche aus Risikogebieten zurück und befanden sich seitdem in häuslicher Quarantäne. „Beide Personen haben vorbildlich gehandelt und sich nach der Rückkehr sofort mit dem jeweiligen Hausarzt in Verbindung gesetzt“, erklärte Dr. Volker Schneiders, Leiter des Kreisgesundheitsamtes.

Skiurlauber positiv getestet

Bei der ersten positiv getesteten Person handelt es sich um einen 64-Jährigen, der am Samstag mit drei weiteren Männern aus dem Skiurlaub in Südtirol/Bozen zurückgekehrt war. Alle vier Männer zeigten bei der Rückkehr keinerlei Symptome, so Schneiders. Nach der Rückkehr haben sich alle vier Urlauber in häusliche Quarantäne begeben. Die drei Männer, die mit dem 67-Jährigen im Urlaub waren, gelten als direkte Kontaktpersonen. Einer von ihnen ist bereits negativ auf das Virus getestet worden, zwei Testergebnisse stehen unterdessen noch aus.

Zweiter Urlaubsrückkehrer aus Teheran

Die zweite positiv getestete Person ist ein 47-Jähriger, der am Freitag aus einem zweiwöchigen Urlaub in Teheran zurückgekehrt ist. Auch er soll bei der Rückkehr noch keine Symptome gezeigt haben und danach lediglich über leichte Abgeschlagenheit geklagt haben. Seit der Rückkehr habe auch er sich in häuslicher Quarantäne befunden, so Schneiders. Am Montag erfolgte dann der Abstrich, dessen Textergebnis positiv ausgefallen ist. Auch die Frau und die Tochter des Mannes wurden getestet, die Untersuchungsergebnisse werden im Laufe des morgigen Mittwochs erwartet. Die Tochter besuchte am Montag und Dienstagvormittag die Integrative Kindertagesstätte in Daun, bevor das positive Testergebnis des 47-Jährigen vorlag. Daher wurde die Kita in Absprache mit der Leiterin und dem Träger bis einschließlich Mittwoch geschlossen. Sollte das Testergebnis der Tochter negativ ausfallen, werde der Kita-Betrieb am Donnerstag wieder aufgenommen. Sollte der Test positiv ausfallen, müsse man dementsprechend reagieren, so Landrat Heinz-Peter Thiel und Dr. Volker Schneiders.

Gesellschaftliches Leben geht weiter

Des Weiteren erklärte Landrat Heinz-Peter Thiel, dass sich der Verwaltungsstab täglich berate und der Situation entsprechende Vorkehrungen und Maßnahmen treffe. Er betonte aber auch: „Das gesellschaftliche Leben wird weiterhin stattfinden.“ Aktuell handele es sich lediglich um zwei Urlaubsrückkehrer und nicht um eine flächendeckende Ausbreitung des Virus und keinen Herd, der sich in der Bevölkerung des Landkreises entwickelt habe.

Unter https://www.vulkaneifel.de/aktuelles/aktuelles-aus-rat-und-verwaltung/gesundheitsamt-des-landkreises-vulkaneifel-informiert-zum-corona-virus-sars-cov-2-covid19.html informiert die Kreisverwaltung fortlauend zum Coronavirus.