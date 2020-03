18-Jährige überschlägt sich mit Auto

Am Donnerstag, 19. März, um 15.30 Uhr, befuhr eine 18-jährige Verkehrsteilnehmerin aus der Verbandsgemeinde Daun die L 46 von Nerdlen kommend in Richtung Daun. In einer Rechtskurve kam die Fahrerin aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den dortigen Graben, überschlug sich und kam auf der Fahrerseite des Autos auf dem Geh-/Radweg zum Stehen. Die Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden.