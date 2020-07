Altgold-Spende für den guten Zweck

Wird das alte Zahngold entfernt, stellt sich die Frage, wohin damit. Die Patienten des Dauner Zahnarztes Dr. Ralf Kriegel haben die Möglichkeit, ihr Altgold zu spenden, und zwar an den Verein »Bunter Kreis Rheinland«. »Die Spende ist eine tolle Sache. Uns und unseren Patienten ist es vor allem wichtig, zu wissen, wo die Spende letztendlich ankommt«, erklärt Dr. Ralf Kriegel. Die Praxis, die bereits seit über 40 Jahren in Daun ansässig ist und das gesamte Spektrum der Zahnheilkunde anbietet, spendet das Altgold bereits seit über zehn Jahren. Den »Bunten Kreis Rheinland« hat Dr. Ralf Kriegel durch seine Frau kennengelernt, kurz danach entstand die Idee der Spende.

Die diesjährige Altgoldspende wird in das Projekt »Tatendrang« des Vereins fließen. Dabei handelt es sich um ein umfassendes Freizeitprogramm für beeinträchtigte Kinder, die im Großraum Köln, St. Augustin, Bonn und Koblenz, aber auch in der Vulkaneifel leben. Begleitet werden diese Ausflüge von geschulten Mitarbeitern. »Das Projekt ‚Tatendrang‘ sowie das ‚Geschwister-Projekt‘ liegen mir sehr am Herzen«, erzählt die Vorstandsvorsitzende Inka Orth im Rahmen der Spendenübergabe in Daun. Gerade für beeinträchtigte Kinder gebe es wenige Betreuungs- und Ferienangebote, weshalb das »Tatendrang«-Projekt, das sich nur über Spenden finanziert, für viele Familien eine große Unterstützung bedeute und den Kindern Abwechslung und Spaß biete.

Der »Bunte Kreis Rheinland« unterstützt Familien mit einem chronisch, schwerstkranken oder frühgeborenen Kind. Insgesamt 600 Kinder werden von aktuell 35 Kinderkrankenschwestern betreut, die im gesamten Gebiet unterwegs sind. Weitere Infos zum Verein unter: www.bunterkreis.de