Auto an zwei Tagen zerkratzt

Gleich an zwei Tagen haben Unbekannte den Lack eines Autos in Daun zerkratzt. Zunächst schlugen der oder die Täter am gestrigen Donnerstag, 8. April, gegen 16 Uhr in der Straße "Unteres Daufeld"zu und zerkratzten den Lack der schwarzen Mercedes B-Klasse mit einem spitzenGegenstand. Gleiches geschah mit dem Fahrzeug am heutigen Freitag, 9. April, gegen 10 Uhr an gleicher Stelle erneut. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen, welche sich zur Tatzeit an der Örtlichkeit aufgehalten haben, nimmt die Polizeiinspektion Daun unter Tel. 06592-9626-0 entgegen.