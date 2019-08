Auto gerät in Gegenverkehr: Motorradfahrer stirbt

Am heutigen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 9.15 Uhr auf der Bundesstraße 421 zwischen Mehren und Gillenfeld im Bereich der sogenannten "Winkeler Kreuzung" ein Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Motorradfahrer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei befuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Daun mit seinem Audi A3 die B 421 von Mehren kommend in Richtung Gillenfeld. In einer Rechtskurve kam er laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem 57-jährigen Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Ulmen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden das Motorrad und der Motorradfahrer von der Fahrbahn in den angrenzenden Straßengraben geschleudert, wo der Motorradfahrer aufgrund seiner massiven Verletzungen verstarb. Der Audi wurde ebenfalls in den Straßengraben geschleudert, wo dieser mit einem Baum kollidierte. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, so die Polizei.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße vollständig für die Dauer von etwa drei Stunden gesperrt. Im Einsatz war der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber, die ortsansässigen Feuerwehren, die Straßenmeisterei sowie die Beamten der Polizeiinspektion Daun.