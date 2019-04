Auto kollidiert mit Telefonmast und Baum

Am Mittwoch, 24. April, gegen 9.40 Uhr, fuhr ein 85-Jähriger aus dem Kreis Wittlich auf der L 52 von Niederscheidweiler in Richtung Lutzerath. In seinem Auto befanden sich eine 84-jährige Beifahrerin sowie eine 51 Jahre alte Mitfahrerin. In einer Gefällstrecke Höhe Strotzbüsch kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einem Telefonmast. Dieser brach durch die Wucht des Aufpralls durch. Danach stieß das Fahrzeug gegen einen Baum und kam zum Endstand. Die drei Insassen wurden teils schwer verletzt. Der 85-jährige Fahrer sowie seine 84-jährige Beifahrerin wurden in Krankenhäuser nach Trier und Neuwied geflogen. Die 51-jährige Mitfahrerin wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Auto des 85-Jährigen entstand Totalschaden.