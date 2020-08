Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Lorena braucht Ihre Hilfe!

Hunsrück/Nahe. Spendenaktion für Lorena: Seit zwei Jahren leidet die Waldalgesheimerin an einem extrem seltenen Gendefekt, an dem deutschlandweit aktuell nur zwei Menschen erkrankt sind. Die "Soonwaldstiftung Hilfe für Kinder in Not" möchte der 19-Jährigen nun helfen.

weiterlesen