Autoinsassen flüchten nach Verkehrsunfall

Am Samstag, 22. Dezember, zwischen 0 und 5 Uhr, befuhr ein ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Auto die L 52 von Strotzbüsch kommend in Richtung Oberscheidweiler. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf der geraden Strecke ins Schleudern und fuhr hinter einer leichten Rechtskurve in den Straßengraben. Hier drehte sich das Auto mehrmals und blieb entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben liegen. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich keine Personen mehr im Fahrzeug. Laut Polizei ergaben die Ermittlungen vor Ort, dass sich ein Insasse des Autos verletzt haben musste. Am verunfallten Auto entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592/96260.