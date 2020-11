Corona: Besuchsverbot am Dauner Krankenhaus

Birkenfeld: 47 Neuinfektionen und elf Tote

VG Birkenfeld. 47 Corona-Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld am Wochenende. Elf davon ereigneten sich in Altenheimen: Im Seniorenheim „Haus Schönewald“ bestätigte sich bei sechs weiteren Bewohnern und in der Seniorenpension Grimm in Tiefenstein bei vier der Corona-Verdacht. Im AWO-Seniorenzentrum in Idar hat sich noch eine Person angesteckt. Am stärksten vertreten unter den Neuerkrankten ist aber die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen mit zehn Personen. Von den 47 positiven Befunden entfallen 24 auf Idar-Oberstein, elf auf die Verbandsgemeinde Birkenfeld, sieben auf die VG Herrstein-Rhaunen und 5 auf die VG Baumholder.

weiterlesen