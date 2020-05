Daun: WochenSpiegel-Geschäftsstelle öffnet wieder

Polizei rettet sieben Entenküken

Idar-Oberstein Stadt. Einen Einsatz der etwas anderen Art hatten Beamte der Polizei Idar-Oberstein am Freitagvormittag gegen 9 Uhr. In der Hettenrodter Straße verirrten sich sieben kleine Entenküken in ein Steineauffangbecken. Auf Grund einer etwa 30 Zentimeter hohen Stufe schafften es die Küken nicht mehr aus eigener Kraft hinaus in den angrenzenden Bach.

weiterlesen