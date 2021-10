Dauner tödlich verunglückt

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 14.55 Uhr auf der B 257 zwischen Darscheid und Daun zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Laut Polizeiangaben war ein 69-jährige Pkw-Fahrer aus Daun auf der abschüssige B 257 aus Darscheid kommend in Richtung Daun unterwegs. Ihm kam ein 31-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw aus Lahnstein entgegen. Anhand von Unfallzeugen, der Spurenlage und ersten notärztliche Feststellungen ermittelte die Polizei den Unfallhergang wie folgt: Nach einer leichten Linkskurve erlitt der Pkw-Fahrer einen Schwächeanfall, so die Polizei. Daraufhin kam er nach links auf den Gegenfahrstreifen ab und kollidierte dort frontal mit dem Klein-Lkw. Während der Pkw-Fahrer nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte, erlitt der Lkw-Fahrer leichtere Verletzungen und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die B 257 wurde zwischen Darscheid und Daun in beide Richtung während der Unfallaufnahme und den Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis 17.24 Uhr komplett gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge erlitten jeweils einen wirtschaftlichen Totalschaden. Im Einsatz waren neben dem Notararzt des DRK Daun, ein Notarzt im Rettungshubschrauber Christoph 10, 20 Kräfte der Feuerwehr Daun, vier Mitarbeiter der Straßenmeisterei Daun sowie Beamte der Polizeiinspektion Daun.