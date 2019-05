Die letzten freien Plätze sichern

Das Eifel Rallye Festival findet 2019 vom 18. bis zum 20. Juli statt. Die Faszination für die Besitzer und Fans historischer Rallyeboliden ist auch im neunten Jahr ungebrochen. Zudem werden die Demonstrationsfahrten der originalen Zeitzeugen des Rallyesports in der Vulkaneifel rund um Daun noch internationaler. Die erneut hohe Anzahl der Anmeldungen erfordert eine genaue Planungen. Wenn die Teilnehmer des Eifel Rallye Festivals nicht auf den Wertungsprüfungen der Vulkaneifel unterwegs sind, können die Fans sie in der Rallye-Meile mitten in Daun bewundern. Zwischen den beiden Service-Plätzen verwandelt sich die Leopoldstraße in ein regelrechtes Museum. »Wir haben zwar in den vergangenen Jahren schon Routine darin gewinnen können, wie man jeden Quadratzentimeter in der Rallye-Meile und den Service-Plätzen nutzen kann, es ist aber jedes Jahr erneut ein riesiges Puzzle-Spiel. Zudem versuchen wir natürlich auch, allen Wünschen der Teilnehmer gerecht zu werden«, erklärt Otmar Anschütz, Organisationsleiter der Großveranstaltung und Vorsitzender des veranstaltenden MSC Daun.

Besondere Premiere beim Eifel Rallye Festival

Eine ganz besondere Premiere erlebt das Eifel Rallye Festival mit Nicky Grist. Der Brite war in seiner Karriere lange zusammen mit seinem finnischen Piloten Juha Kankkunen unterwegs. So auch im Jahr 1993, als sich ‚KKK‘ seinen vierten WM-Titel sicherte. Das originale Siegerauto der beiden von der Rallye Portugal 1994 bringt Grist in die Eifel. Dabei handelt es sich um die Gruppe-A-Version der TTE Toyota Celica ST185. Wie gewohnt gibt es alle wichtigen Informationen zum Eifel Rallye Festival im umfangreichen Programmheft. Das Sammlerwerk beinhaltet ausführliche Beschreibungen der einzelnen Wertungsprüfungen, die ausgewiesenen Zuschauerpunkte, alle Übersichtskarten und die Teilnehmerlisten. Alle Fahrzeuge werden dabei in Wort und Bild vorgestellt.



Weitere Infos zum Eifel Rallye Festival gibt es online unter: www.eifel-rallye-festival.de