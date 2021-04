Durch Notdurft in Notlage geraten

Es gibt Einsätze, die bleiben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei lange in Erinnerung. Der Einsatz am gestrigen Mittwochvormittag in Daun dürfte sicher in diese Kategorie fallen. In der Dauner Bahnhofstraße mussten die Einsatzkräfte einen 51-jährigen Mann aus einer äußerst misslichen Lage befreien. Nach eigener Aussage musste der Mann nach dem Konsum von alkoholischen Getränken austreten - allerdings schon am Dienstagabend. Als Ort der Verrichtung hatte er die Hinterseite eines fest installierten Müllcontainers am Netto-Markt auserkoren. Dabei klemmte er allerdings zwischen einer Stützmauer und dem Müllbehälter ein. Es gelang ihm nicht, sich eigenständig aus dieser Lage zu befreien, so dass er laut Polizei die gesamte Nacht dort verharren musste.

Eine Zeugin wurde am gestrigen Mittwoch gegen Mittag durch Hilferufe auf ihn aufmerksam. Einsatzkräfte der Polizei und des Roten Kreuzes rückten an, konnten den Mann aber auch nicht befreien. Letztlich wurde die Dauner Feuerwehr alarmiert. Diese schnitt die Wellblechwand des Müllcontainers auf. Somit konnte der 51-Jährige aus der Lage befreit werden. Nach seiner Befreiung erklärte der Mann, dass zwei unbekannte Jugendliche ihn am Vorabend durch einen Schubs in die missliche Lage gebracht hätten. Ein Alkoholtest ergab bei dem 51-Jährigen einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Bei dem Vorfall verletzte sich der Mann am rechten Sprunggelenk und trug einige Prellungen davon. Er wurde ins Krankenhaus verbracht. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die unter Tel. 06592-96260 Angaben zur Sache machen können.