Nach derzeitigen Informationen des Wochenspiegels kam ein Fahrzeug beim sogenannten "Shakedown" in der Maubacharena in Hörscheid beim Herausbeschleunigen aus einer Kurve von der Fahrbahn ab und raste in eine Zuschauermenge. Die Polizei vor Ort sprach nach ersten Kenntnisstand von mehreren Verletzten, unter ihnen zum Teil Schwerstverletzte. Zwei Rettungshubschrauber und mehrere Krankenwagen waren vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Das Rennen wurde abgebrochen. Auf Anfrage sagten die Veranstalter, dass man in engem Kontakt mit der Polizei vor Ort sei und über die genaue Zahl der Verletzten zeitnah informiert werde.

Stellungnahme des Veranstalters zum Unfall:

"Gegen 15.15 Uhr kam beim Shakedown ein Teilnehmer nach rechts von der Strecke ab und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in die Zuschauer, die sich ordnungsgemäß hinter den Absperrungen befanden. Dabei wurden nach dem aktuellen Kenntnisstand sechs Personen verletzt. Unter den anwesenden Zuschauern waren zwei Ärzte und mehrere Rettungssanitäter, die sofort helfen konnten. Die vor Ort anwesenden Rettungskräfte des Veranstalters und die herbeigerufenen Kräfte waren ebenfalls in wenigen Minuten an der Unfallstelle. Vier leichtverletzte Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, von den beiden zwei Schwerverletzten wurde eine Person mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Shakedown wurde sofort abgebrochen. Die Veranstaltung wird in einer dem Anlass angemessenen Weise mit dem Welcome-Abend ab 20.30 Uhr fortgesetzt. Sollten weitere Personen vom Unfall betroffen sein, die sich vor Ort nicht gemeldet haben bitten wir diese sich mit dem Veranstalter in Verbindung zu setzen."