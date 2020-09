Ein etwas anderer VulkanBike

»Für uns stand von Anfang an fest, dass wir den VulkanBike-Marathon auch in diesem Jahr auf jeden Fall stattfinden lassen wollen«, erzählte Orga-Leiter Markus Appelmann im Rahmen einer Pressekonferenz zum diesjährigen VulkanBike. Am 12. September wird das Mountainbike-Event in Daun über die Bühne gehen – auch wenn die große Party drumherum in diesem Jahr auf dem Marktplatz so nicht stattfinden wird. »Hauptsächlich wird es in diesem Jahr um den Sport an sich gehen«, führt Appelmann aus. Konkret gesagt heißt das: kein Freitagsprogramm, kein Zelt auf dem Marktplatz und eine Live-Übertragung der Siegerehrung am Sonntag. Damit sollen die großen Menschenmassen, die das Event sonst jedes Jahr anzieht, vermieden werden.

Fester Termin für die MTB-Szene

Insgesamt 1.200 Starter sind bisher für die Veranstaltung gemeldet, die Höchstgrenze haben sich die Veranstalter bei 1.500 gesetzt. Bereits seit 19 Jahren lockt der VulkanBike-Marathon jährlich rund 2.000 Sportbegeisterte in die Eifel. Wie wichtig der VulkanBike für die Szene ist, zeigte im vergangenen Jahr auch die Ausrichtung der Deutschen MTB-Meisterschaft in Daun. Und 2020 geht es direkt mit der Premiere der Deutschen E-Mountainbike-Meisterschaft weiter. »Wir haben eine tolle Veranstaltung vor uns und freuen uns, nicht nur den Gästen von außerhalb, sondern auch den Einheimischen eine tolles Event bieten zu können«, freut sich der Dauner Stadtbürgermeister Friedhelm Marder. Bärbel Kreuter-Engelhardt von der Nürburg Quelle sowie Rainer (Fun-Bike Daun) und Udo Nöllen (Haibike), Sponsoren der ersten Stunde, blicken ebenfalls bereits gespannt auf den 12. September.



Mit der Ausrichtung der ersten Deutschen E-MTB-Meisterschaft folgen die Organisatoren einem Trend in der Szene. Markus Appelmann weiß: »2019 wurden erstmals mehr E-Mountainbikes verkauft als normale Mountainbikes.« Partner der Meisterschaft ist der Energieversorger innogy. »Wer die Energie nicht mehr in den Beinen hat, der braucht die Energie aus dem Akku. Aktuell findet auf dem Markt eine enorme Entwicklung statt und wir als innogy finden es super, dass die erste Deutsche E-Mountainbike-Meisterschaft hier in Daun stattfindet«, so Kommunalmanager Thomas Hau von innogy.



Neu ist, dass Nachmeldungen am Renntag 2020 nicht mehr möglich sind. Coronabedingt müssen sich alle Teilnehmer bis Samstag, 5. September, online anmelden. Der Start findet in mehreren Gruppen statt, inklusive Mindestabstand und Mund-Nase-Bedeckung, die auf den Feldwegen außerhalb der Stadt abgenommen werden kann. Zusammen mit dem Bund Deutscher Radfahrer und dem Deutschen Olympischen Sportbund habe man als Veranstalter ein Konzept ausgearbeitet, das die aktuellen Corona-Verordnungen berücksichtige und somit einen reibungslosen Ablauf sicherstellen soll.

Weitere Infos zum VulkanBike unter: www.vulkan.bike