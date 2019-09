Erfolgreiches Jubiläum für »Tatort Eifel«

Die zehnte Ausgabe des Krimi-Festivals »Tatort Eifel«, das in diesem Jahr rund 6.000 Krimifans und prominente Gäste in die Vulkaneifel lockte, endete am vergangenen Samstagabend mit der großen Abendgala im ausverkauften Forum Daun. Schauspieler Oliver Mommsen führte unterhaltsam durch den Abend, der mit der Verleihung des Filmpreises »Roland« seinen Höhepunkt fand. In diesem Jahr ging der renommierte Filmpreis an die Reihe »Polizeiruf 110« aus Rostock. Den Preis nahmen die beiden Hauptdarsteller Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner sowie Vertreter des Produktionsteams in Daun entgegen. Überreicht wurde der Preis von der Schirmherrin des Festivals, der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ebenfalls im Rahmen der Gala wurde der Deutsche Kurzkrimi-Preis vergeben, über den sich in diesem Jahr Michael Rapp freuen durfte.

Rund 30 Veranstaltungen lockten Krimi-Fans in die Vulkaneifel

Das Programm der diesjährigen Ausgabe des Krimi-Festivals bestand aus rund 30 verschiedenen Veranstaltungen. Hierzu zählten beispielsweise ein Abend zu Ehren des Autors Jacques Berndorf, der vor 30 Jahren den ersten »Eifel-Krimi« veröffentlichte, das Eröffnungskonzert von Klaus Doldingers Passport, ausverkaufte Lesungen mit Elisabeth Herrmann und Arno Strobel sowie die Premiere des neuen Lena Odenthal-»Tatorts«. Schauspielerin Ulrike Folkerts stellte den neuen »Tatort« aus Ludwigshafen persönlich im Kinopalast Vulkaneifel vor und beantwortete anschließend gemeinsam mit Regisseurin Brigitte Maria Bertele und Drehbuchautor Stefan Dähnert die Fragen des Publikums in einem Filmgespräch. Die nächste Ausgabe des »Tatort Eifel«-Festivals findet vom 10. bis 18. September 2021 statt.