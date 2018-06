Exhibitionist vom Schalkenmehrener Maar gesucht

Am Samstag, 16. Juni, gegen 15.45 Uhr ging eine Frau im Schalkenmehrener Maar baden, als sich ein unbekannter Mann auszog und sich in Richtung der Frau nackt zeigte. Kurz darauf setzte sich der Mann angezogen auf den Steg, auf dem auch die Kleidung der Frau lag. Die Frau rief daraufhin um Hilfe und zwei weitere Frauen wurden auf die Frau aufmerksam. Der Unbekannte flüchtete in Richtung des oberen, um das Maar gelegenen, Weges und danach in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: circa 175 bis 180 cm groß, zwischen 50 und 55 Jahre alt, mitteleuropäischer Teint, braune Haare, etwas untersetzte Statur, blaue Hose und blaues Handtuch

Zeugenhinweise, insbesondere der beiden Frauen, die auf die Hilferufe aufmerksam geworden sind, an die Polizei Daun, Tel. 06592-96260.