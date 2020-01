Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und baut Unfall

Am Samstag, 4. Januar, gegen 23.47 Uhr, befuhr eine Streife der Polizeiinspektion Daun die Hauptstraße in Deudesfeld in Fahrtrichtung Meisburg. Hier schloss sie auf einen langsam fahrenden SUV mit Dauner Kennzeichen auf. Den Beamten fiel die unsichere Fahrweise des Fahrers auf, da er auf kurzer Strecke mehrmals deutlich auf die linke Fahrbahnseite geriet. Die Anhalteversuche der Streife ignorierte der Fahrer laut Polizei und flüchtete mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Meisburg. Dabei ging der Kontakt zwischen der Polizeistreife und dem flüchtenden Fahrzeug zunächst verloren.

Kurz darauf wurde bekannt, dass dieses Fahruzeug verunfallt auf der B 257, Einmündung Kyllburger Straße (Meisburg), stehen würde. Die polizeiliche Unfallaufnahme ergab, dass der Fahrer die Kyllburger Straße in Meisburg, in Fahrtrichtung B 257, gefahren war. In einer Rechtskurve, unmittelbar vor dem Ortsausgangsschild, kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Bäumen, einer Parkbank und einem Verkehrszeichen. Anschließend schleuderte das Auto wieder auf die B 257, wo das Fahrzeug mittig auf der unbeleuchteten Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Fahrer flüchtete fußläufig von der Unfallstelle und ließ das verunfallte Fahrzeug auf der Straße stehen. Das Trümmerfeld an der Unfallstelle betrug rund 500 Quadratmeter. Am Auto entstand ein Schaden von circa 50.000 Euro, so die Polizei. Der Fremdschaden dürfte etwa 2.000 Euro betragen.