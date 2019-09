Fahrzeugbrand und Auffahrunfall

Trier schlägt FV Engers

Trier. Nach dem kleinen Rückschlag am vergangenen Wochenende hat Eintracht-Trier zurück in die Erfolgsspur gefunden. Vor 1115 Zuschauern im Moselstadion bezwang der SVE die FV Engers am Freitagabend mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Kevin Heinz bereits in der vierten Spielminute.