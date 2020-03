Fotografie, Kultur und Abenteuer

Die elfte Auflage der Dauner Fototage vom 19. bis zum 22. März wird wieder viele Fotografiebegeisterte in die Kreisstadt locken. Auf dem Programm stehen verschiedene Multivisionsshows, die die Besucher in diesem Jahr nach China, Mittelamerika, Südtirol und in die Rocky Mountains entführen. Den Fokus legt Festival-Organisator Hans Nieder dabei vor allem darauf, den Besuchern "Einblicke in fremde Kulturen und Abenteuer" zu liefern. Die Tickets für die Multivisionsshows am Freitag, Samstag und Sonntag waren bereits drei Wochen nach Vorverkaufsstart im November ausverkauft. "Aktuell haben wir Wartelisten mit bis zu 30 Leuten pro Show", erzählt Nieder. All das sieht der Organisator mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Man freue sich darüber, wie gut die Dauner Fototage beim Publikum ankommen, jedoch müsse man viele Leute, die nach Tickets fragen, enttäuschen, da das Festival auch in den vergangenen Jahren bereits schnell nach der Preview im Herbst ausverkauft war.

"Die Dauner Fototage sind inzwischen eine Top-Adresse in Deutschland, auch dank der guten Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Forum Daun. Und wenn man dann noch die Begeisterung der Besucher jedes Jahr auf's Neue sieht, dann ist das ein toller Lohn für die Arbeit", sagt Hans Nieder.

Ausstellung, Infomesse und mehr

Doch auch für all diejenigen, die keine Tickets ergattern konnten, haben die Dauner Fototage eine Menge zu bieten. Los geht es am Donnerstag, 19. März, 19 Uhr, mit der Eröffnung der Ausstellung "Der Vennläufer - Eine phantastische Reise durch das Hohe Venn" mit Fotografien von Josef Gaspers in der Dauner Filiale der Volksbank RheinAhrEifel. Der Eintritt zur Ausstellungseröffnung ist frei, ebenso wie der Eintritt zum Live-Vortrag "Das Hohe Venn" mit Josef Gaspers am Samstag, 21 März, 15 Uhr, im Dauner Forum. Ergänzt wird der Vortrag mit Anekdoten und Erzählungen des Kabarettisten Hubert vom Venn.

Die Foto-Infomesse lockt den ganzen Samstag von 10 bis 17 Uhr mit namhaften Herstellern der Fotoindustrie (Eintritt frei) und für das Fotoseminar "Natur & Landschaft" mit Martin Engelmann sind noch Karten zum Preis von 39 Euro zu haben. Das Seminar beginnt um 10 Uhr im Forum Daun. Am Nachmittag, um 16.30 Uhr, werden dann die Gewinner des Jugend-Fotowettbewerbs ausgezeichnet. Der Eintritt zur Preisverleihung im Forum ist frei. "In diesem Jahr hatten wir mit 124 Einsendungen einen Teilnehmerrekord", erzählt Festivalinitiator Hans Nieder. Eine fünfköpfige Fachjury wird je drei Gewinner in drei verschiedenen Kategorien auszeichnen. Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs lautete: "Form & Farbe! Mit wachen Augen entdecken!"

Die Planungen für die Dauner Fototage 2021 sind bereits in vollem Gange, so Hans Nieder. Das Fotofestival 2021 wird wie gewohnt am dritten Märzwochenende stattfinden. Auch der Termin für die diesjährige Preview steht bereits fest: am 14./15. November wird es einen brandneuen Vortrag zum Thema "Australien" geben.

www.dauner-fototage.de