Fußballer spenden an Weggemeinschaft Vulkaneifel

Während der Spiel- und Trainingsbetrieb für alle Amateur-Fußballer in Deutschland derzeit ruht, hat sich die Bezirksliga-Mannschaft der SG Wallenborn/Stadtfeld abseits des Platzes Gedanken gemacht, wie man in der Not helfen kann. Inspiriert von der Spendenaktion »#SpendeDeineTrikotnummer« des Bochumer Profifußballers Simon Zoller wollte man Menschen helfen, die besonders unter den Kontaktbeschränkungen leiden. So entstand die Idee, der Weggemeinschaft Vulkaneifel in Niederstadtfeld die Spende zukommen zu lassen. Für die Betreuten und die Betreuer der Niederstadtfeld Häuser ergab sich dadurch die Möglichkeit, die traditionelle Maifeier, die in diesem Jahr angesichts der Corona-Auflagen ausfallen musste, innerhalb der eigenen vier Wände zu gestalten. Dank der Spende von 350 Euro konnte ein Essen von »Kosmos Singh« und Getränke für alle finanziert werden und es wurde trotz der aktuellen Einschränkungen ein schöner Tag.