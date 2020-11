Gerade in einer Krise brauchen wir Kultur!

»Was für eine schöne Geschichte« – so startet Fernsehstar Meltem Kaptan (»Ladysnight« , ARD/WDR) die Schirmherrin der Freilichtspiele Gemünden – »Ein junger, talentierter Mann zieht aus der Vulkaneifel in die große weite Welt und wird schon bald darauf als Bühnendarsteller gefeiert. Die Liebe zu seiner Heimat begleitet ihn und lässt in ihm die Vision reifen, eines Tages zurückzukehren und seinen Geburtsort mit einem hochwertigen Kulturprogramm zu bereichern. Mit einem riesen Gepäck voller Kulturgut und Erfahrungen ist Sebastian Krolik nun zurück und gleichzeitig angekommen in Daun-Gemünden.«

Freilichtspiele Gemünden frisch ins Leben gerufen - Vorbereitungen laufen bereits

Mitten in einer schwierigen Zeit tut sich etwas in Daun-Gemünden. Techniker vermessen einen Parkplatz, Bühnenbauer machen Fotos, etwas abseits sitzen an einem Tisch die Musical Stars Franziska Schuster, Steffi Irmen und Sebastian Krolik, die Köpfe über einem Textbuch zusammengesteckt. Geplant und besprochen wird die erste Spielzeit der frisch ins Leben gerufenen Freilichtspiele Gemünden. »Welches Stück das erste sein wird, ist noch geheim und wird erst zum Vorverkaufsstart Ende November verraten«, sagt Franziska Schuster, bekannt aus den großen Musical-Shows »Mamma Mia!«, »Mozart« oder »Sister Act« und klappt das Textbuch zu. »Wir haben nach einem Stück gesucht, welches die Leute kennen und eines, das ihnen etwas sagt. Wir werden das Ganze aber in neuer Freilichtspiele-Gemünden-Manier frech, frisch und sehr lustig inszenieren. Alleine die einzigartige Kulisse ist schon ein Highlight«, so Sebastian Krolik, der zuletzt in dem Musical »Tanz der Vampire« zu sehen war und im letzten Jahr mit seinem Mann das »Landhotel Müller« übernommen hat. Meltem Kaptan, die in Köln lebende Moderatorin, Comedienne und Schauspielerin, ist begeistert von der mutigen Idee: »Die schwierigen Zeiten, die wir gerade erleben, zeigen uns den wahren Stellenwert von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft und dass wir dieses Gut mit all unserer Kraft beschützen und verteidigen müssen. Denn ohne unsere wundervollen Künstler und ohne die Kultur wäre es still in unserem Land.«

Veranstaltung eine »herausragende Bereicherung«

Auch Herrmann Schüller, der Ortsvorsteher von Daun-Gemünden, meldet sich zu Wort: »Es ist für unseren Ort und seine Umgebung eine herausragende Bereicherung und trägt ganz gewiss zur Weiterentwicklung der Vulkaneifel bei, zumal sich die Ursprünglichkeit von Daun-Gemünden wunderbar in das Thema Freilichtspiele einfügen lässt.« Bleibt nur abzuwarten, welches das erste Stück der Freilichtspiele Gemünden sein wird. Stattfinden wird das Ganze vom 2. bis 5. September 2021 und der Vorverkauf startet am Freitag, 27. November. Soviel sei schon einmal verraten.

www.freilichtspiele-gemuenden.de