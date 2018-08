Gesund und mobil bleiben

»Ältere und pflegebedürftige Menschen wollen so lange wie möglich zuhause bleiben«, so fasst Verbandsgemeindebürgermeister Werner Klöckner den Wunsch vieler Menschen zusammen, die vor der Frage stehen, wie sie ihren Lebensabend verbringen möchten. Welche Möglichkeiten diese Menschen heutzutage haben, ihr Leben daheim zu genießen und trotzdem umfassend unterstützt zu werden, sollen Vorträge und Informationsstände beim Dauner Gesundheitstag am Sonntag, 2. September, von 11 bis 17 Uhr aufzeigen.

Vielfältige Vorträge und Aktionen

Beim Gesundheitstag geht es zum einen darum, die medizinische Versorgung der Menschen sicherzustellen, aber auch die Themen »Mobilität« und »Sicherheit« spielen eine entscheidende Rolle. Los geht‘s um 11 Uhr mit der Eröffnung durch Werner Klöckner. Um 11.30 startet der erste Fachvortrag mit dem Titel »Impfschutz im Alter ab 50 Jahren? Unbedingt!« von Dr. Volker Schneiders, Amtsarzt und Facharzt Dermatologie und Venerologie sowie Leiter des Gesundheitsamtes Daun. Ab 12 Uhr referiert Dr. Achim Bous, Facharzt für Innere Medizin und Leiter von Nephrocare Daun, über Nierenkrankheiten im Alter und Dialysetherapien.

Um die Sicherheit der daheim lebenden älteren Menschen geht es in dem Vortrag »Sicherheit für Senioren: Einbruchschutz, Haustürgeschäfte, Betrug am Telefon und im Netz, allgemeine Verhaltensweisen« ab 13.30 Uhr. Danach erläutern Dr. Martin Eimer, Notar, und Stefan Kraft, Richter am Amstgericht Daun, ab 15 Uhr, auf was es bei den Themen Vorsorgevollmacht und Betreuung ankommt. Ab 15.45 Uhr dreht sich im Vortrag von Dr. Sebastian Fürderer, Chefarzt der Orthopädie und Wirbelsäulenchirugie im Krankenhaus Maria Hilf alles um das Thema Rückenschmerzen.

Der letzte Vortrag des Gesundheitstages von Dr. Andreas Heck, Oberarzt der Orthopädie und Wirbelsäulenchirugie am Krankenhaus Maria Hilf, um 16.30 Uhr befasst sich mit Schulterproblemen. Neben den Vorträgen warten auf die Besucher am 2. September aber auch verschiedene Aktionen. So werden Venenchecks durchgeführt, ein Line-Dance-Kurs für Anfänger wird angeboten und es gibt eine Einführung in das Thema »Laufen im Alter«. Gäste können ihren Blutdruck- und Blutzucker überprüfen lassen und Probefahrten mit Rollern, Scootern und E-Bikes machen. Martin Robrecht, Bürgermeister der Stadt Daun, sieht im Gesundheitstag viel Potenzial: »Die Veranstaltung ist auch für junge Menschen gut, um sich früh über die Möglichkeiten für die eigene Zukunft zu informieren.«

Extra

Diese Aussteller sind auf dem Dauner Gesundheitstag vertreten:



ABS Weiler, Adler Apotheke Daun, »Bürger für Bürger«-Verein, Capio Mosel-Eifel-Klinik, Dauner und Dunaris Quellen, Laufschule »Schritt für Schritt«, Haus der Gesundheit, Kneippverein Daun, Krankenhaus Maria Hilf, Nephrocare Daun, Optik und Akkustik Mayer, Polizei Rheinland-Pfalz, R+V Versicherung, Sanitätshaus Wittlich, Tanzschule Vulkaneifel, Teleropa, »Sekis«-Selbsthilfegruppen Trier, VHS Daun und Wohnkonzept