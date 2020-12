Gillenfeld: Auto auf Parkplatz beschÃ¤digt

Are you trying to get the http://kinderrechte-ins-grundgesetz.de/?elizabethan-prose-writer-58-essays? We are the sincerest writers to help you for it. Wie die Polizei mitteilt, befuhr am Freitag, 26. Dezember, zwischen 14 und 14.30 Uhr, ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Auto den Parkplatz am Holzmaar in Gillenfeld. Hier parkte er sein Fahrzeug vermutlich vorwärts in einer freien Parklücke ab. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem dort bereits abgestellten Fahrzeug, einem BMW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592/96260.