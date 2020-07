Greta, Chianara, Pia und Lisa knipsten am schönsten

Es waren wieder ausgezeichnete Arbeiten, die die Teilnehmer am KSK Jugend-Fotowettbewerbs der Dauner Fototageeingereicht hatten. Das Thema lautet diesmal "Form und Farbe". Über 300 Motive von 129 Teilnehmern erreichten die Jury. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte in diesem Frühjahr die Preisübergabe nicht auf der Bühne des Forum Daun vorgenommen werden und wurde stattdessen nun in der Kreissparkasse in Daun durchgeführt. In der kleinen Feierstunde bedankte sich Organisator Hans Nieder für die große Teilnahme an dem Wettbewerb und überreichte die gerahmten Gewinnerbilder an die drei Erstplatzierten der jeweiligen Altersklassen. Darüber hinaus erhielten sie einen Geldpreis, der von Peter Scholzen im Namen der Kreissparkasse Vulkaneifel ausgehändigt wurde.

Die Gewinner

Altersklasse 10-12 Jahre: 1. Greta Unger, 2. Emma Lotte Zimmer, 3. Ben Kaiser

Altersklasse 13-15 Jahre: 1. Chinara Servaty & Pia Schaaf, 2. Chantal Schulz, 3. Paula Clemens

Altersklasse 16-18 Jahre: 1. Lisa Frings, 2. Antonia Löwen, 3. Emelie Becker