Kinderfahrradbesitzer gesucht

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, wurde bereits am Sonntag, 20. September, innerhalb der Ortslage Dreis-Brück in einer Hecke ein schwarzes Kinderfahrrad/-mountainbike aufgefunden. Der Finder überführte das Fahrrad daraufhin in seine Obhut. Bislang hat sich niemand bezüglich eines verlorenen Fahrrads bei der Polizei bzw. dem Fundamt gemeldet und den Verlust angezeigt. Das Fahrrad erscheint laut Polizei jedoch als relativ hochwertig. Wer also in dortiger Region ein Kindermountainbike vermisst, kann sich bei der Polizei Daun bzw. der Verbandsgemeindeverwaltung Daun, Fundbüro, melden.