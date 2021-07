Landrätin ruft den Katastrophenfall für Vulkaneifelkreis aus

Starkregen in der Eifel

Kommern. Der Dauerregen lässt in der Eifel die Bäche stark anschwellen. Die Feuerwehren im Kreisgebiet sind an vielen Stellen im Einsatz, unter anderem am Mühlensee in Kommern und in der Gemeinde Kall. Der Kaller Bürgermeister Hermann-Josef Esser gibt keine Entwarnung: „Wir gehen davon aus, dass auch die kommende Nacht noch heftig wird, alle verfügbaren Kräfte sind im Einsatz oder in Alarmbereitschaft.“