Mehrere Einbrüche in Pützborn

In der Nacht von Donnerstag, 23. Mai, auf Freitag, 24. Mai, ist es in Pützborn in der Steinbockstraße zu einem Einbruch in ein Geschäft für Musikinstrumente gekommen. Die Täter flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

In der darauffolgenden Nacht Nacht kam es dann erneut zu mehreren Einbrüchen in Pützborn. Im Hamsterweg sind Unbekannte in das Gebäude einer Fahrzeug-Prüfstelle sowie in das Gebäude eines Werkstattladens eingedrungen. Des Weiteren wurden die Seitenscheiben von zwei auf dem Grundstück einer Fahrzeugaufbereitung geparkten Fahrzeugen eingeschlagen. Das Innere der Fahrzeuge wurde durchwühlt. Die Täter sind bei ihrer Tatausübung gestört worden und daraufhin in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Daun, Tel. 06592/96260, entgegen.