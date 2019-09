Mehrere Hundert Liter Diesel und Rüttelplatte gestohlen

Zwischen Mittwoch, 4. September, 20 Uhr, und Donnerstag, 5. September, 5.30 Uhr, haben Unbekannte den verschlossenen Deckel am Kraftstofftank eines in Betteldorf an der B 412 abgestellten Baggers aufgebrochen und entnahmen mehrere Hundert Liter Diesel. Auch eine hochwertige Rüttelplatte der Marke Bomag, Typ BP 7070, wurde entwendet. Der entstandene Schaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen, so die Polizei. Hinweise an die Polizei Daun, Tel. 06592/96260.