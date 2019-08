Müll bei Bleckhausen illegal entsorgt

Am heutigen Freitagmorgen, 2. August, wurde eine illegale Müllentsorgung im Waldgebiet zwischen den Ortschaften Bleckhausen und Schutz festgestellt. Dort hatten bisher unbekannte Täter Sperrmüll, vor allem alte Möbelstücke und Reste davon, entsorgt. Der Ablageort befand sich an der Le 27 zwischen Bleckhausen und Schutz rechtsseitig im Waldgebiet. Die Menge des aufgefundenen Unrats war so groß, dass die Täter mit einem großen Fahrzeug oder einem Fahrzeug mit Anhänger vor Ort gewesen sein dürften, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern an die Polizeiinspektion Daun unter Tel. 06592/96260.